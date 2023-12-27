إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 9 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل ثقيل بطريق جنيفة - السويس في نطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 9 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل ثقيل بطريق جنيفة - السويس في نطاق مدينة العاشر من رمضان، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.