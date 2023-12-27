إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 9 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل ثقيل بطريق جنيفة - السويس في نطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 9 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.
وتبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل ثقيل بطريق جنيفة - السويس في نطاق مدينة العاشر من رمضان، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة