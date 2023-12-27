إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل مع ميكروباص بالشرقية

أصيب 5 أشخاص، صباح اليوم الأربعاء، بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخري ميكروباص على الطريق الإقليمي، نزلة حنيفا اتجاه بدر بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية ، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخري ميكروباص على الطريق الإقليمي، نزلة حنيفا اتجاه بدر بنطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة.

جري الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفي العاشر الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.