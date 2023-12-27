اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 12:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل مع ميكروباص بالشرقية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 11:54 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل مع ميكروباص بالشرقية سيارة إسعاف -أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 5 أشخاص، صباح اليوم الأربعاء، بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخري ميكروباص على الطريق الإقليمي، نزلة حنيفا اتجاه بدر بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
 
البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخري ميكروباص على الطريق الإقليمي، نزلة حنيفا اتجاه بدر بنطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة.
 
جري الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفي العاشر الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.

 







الشرقية إصابة ٥ أشخاص

طريق جنيفة بدر

مستشفي العاشر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة