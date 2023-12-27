اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 10:31 م
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إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بطريق الدائري في ببا جنوب بنى سويف

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 10:27 م
إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بطريق الدائري في ببا جنوب بنى سويف إسعاف- أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيبت 3 سيدات وسائق، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب توك توك بدائري ببا جنوب بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بدائري ببا جنوب المحافظة.
 
ونقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف، شرقاوي عبد الحميد محمد 57 سنة، وفاطمة أحمد علي 52 سنة، وصفية سيد محمد 45 سنة، وأسماء علي اكرام 23 سنة وجميعهم مصابين بجروح وكدمات ومقيمون بمركز ببا.
 
تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.
 
 






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