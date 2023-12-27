إصابة 12 شخصًا فى حادث تصادم ميكروباص وملاكى بطريق "كفر الشيخ - دسوق"

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 12 شخص بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وسيارة ملاكي، بطريق كفر الشيخ دسوق، قبالة قرية محلة القصب، وجرى نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وسيارة ملاكي، بطريق كفر الشيخ دسوق، قبالة قرية محلة القصب، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام، وجرى نقل حالة لإحدى المستشفيات الخاصة، وتم حجز 3 حالات بالمستشفى العام لمتابعة حالتهم، وتم إيداع احدى الحالات بالعناية المركزة، ووجه محافظ كفر الشيخ، بمتابعة الحالات، وتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين.

وتبين من دفاتر المستشفى إصابة كلا من محمد عبدالحليم عبدالغني، 48سنة، من القنطرة، بكسر في الأنف، عبدالرحمن أبو السعود، 20 سنة، بجروح بسيطة، وهبه تالسي نصار، 40سنة، بسحجات متفرقة، وعبدالحي عبدالمحسن المكاوي، 47سنة، بكدمات بالجسم، وسامح مصطفى سعيد،31 سنة، بسحجات بالجسم، وماريان سمير حمزة، 22سنة، بسحجات بالجسم، وبتعة لطفي محمد، 50سنة، تم الحاقها بعناية قسم المخ والأعصاب، وإيمان محمد عبدالحميد، 19سنة، بسحجات بالجسم، ومحمد عبد الحميد عبد النبي، 45سنة، بسحجات بالجسم، ووعد سامي محمد، 35سنة، بسحجات بالجسم، وياسمين فؤاد إبراهيم، 45سنة، باشتباه كسر بالكف، وخرجت 8 حالت بعد تحسنهم، وتلقى الإسعافات الازمة، وحالتهم مستقرى، وتم حجز 3 حالات بالمستشفى العام، وحالة بإحدى المستشفيات الخاصة.