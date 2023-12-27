إزالة عدد من حالات التعدى والبناء المخالف فى مدن الدقهلية.. اعرف التفاصيل

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن طلخا والسنبلاوين ونبروه، لإزالة عدد من حالات التعدى والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

وقالت رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة طلخا، انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة فوريه لسمل خرساني علي مساحه 100 مترمربع، بالوحدة المحلية لقرية المنيل، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة وذلك باشراف نائب رئيس المركز ومشاركة فريق العمل الميداني وقوة شرطة مركز طلخا.

وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة فورية لأحد المواطنين بناحية قرية كفر بدوى التابعه للوحده القرويه بالحصاينه حيث تم إزالة سور من الطوب الدبش والمونة الطينية على أنقاض سور قديم بارتفاع 1م تقريباً وبطول 6م مخالفاً بذلك قانون البناء 119لسنة 2008، وتمت الإزالة على نفقة المخالف، كما تم متابعة تنفيذ إزالة فوريه لسور بطول 10م طول وارتفاع 2م بالبلوك الابيض والمونه الاسمنتية داخل الحيز العمراني بقرية كفر الروك بدون الحصول علي ترخيص وتمت الإزالة علي نفقه المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وفي مركز ومدينة نبروه قال اللواء أنور عثمان رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة.

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة، وقال إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.