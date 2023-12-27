أوكرانيا تفتح سفارة لها في غانا

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أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن بلاده فتحت سفارة تابعة لها في أكرا عاصمة غانا، حسبما ذكرت وكالة أنباء أوكرينفورم المحلية نقلا عن الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأوكرانية.



وأوضح كوليبا أنه "في العام الماضي، كلف رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي السلك الدبلوماسي الأوكراني بمهمة فتح سفارات جديدة في أفريقيا.. ويسرني أن أعلن أن أول سفارة لها قد بدأت بالفعل العمل في غانا، وسنواصل فتح السفارات التالية".



وأضاف "هذا جزء من استراتيجيتنا لتطوير العلاقات مع الدول الأفريقية، والنهضة الأوكرانية الأفريقية، ومواجهة النفوذ الروسي في العالم .. كما سيفتح توسيع حضورنا الدبلوماسي أيضا فرصا جديدة للدولة وقطاع الأعمال والمواطنين الأوكرانيين".



وأشار كوليبا إلى أنه حتى يتم تعيين السفير، ستعمل السفارة الأوكرانية في غانا على مستوى القائم بالأعمال.. وستقوم السفارة بمجموعة كاملة من الوظائف: تطوير الاتصالات السياسية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وتقديم الخدمات القنصلية للأوكرانيين والغانيين.



ووفقا لوزير الخارجية الأوكراني، فإن رواندا وموزمبيق وبوتسوانا ستكون الدول التالية التي سترفع العلم الأوكراني فوق السفارات الأوكرانية الجديدة.

وفي المجمل، تخطط أوكرانيا لفتح عشر سفارات جديدة في أفريقيا.