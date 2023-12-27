اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 09:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أسعار الذهب بالتعاملات المسائية تتراجع 50 جنيها وعيار 21 يسجل 3180 جنيها

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 08:16 م
أسعار الذهب بالتعاملات المسائية تتراجع 50 جنيها وعيار 21 يسجل 3180 جنيها سبائك - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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عادت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بالتعاملات المسائية إلى الهبوط بحوالي 50 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3180 جنيها، مقابل 3230 جنيها عصر اليوم.
 
أسعار الذهب اليوم
عيار 24 يسجل 3634 جنيها.
عيار 21 يسجل 3180 جنيها.
عيار 18 يسجل 2726 جنيها.
عيار 14 يسجل 2120 جنيها.
الجنيه الذهب 25440 جنيها.

شعبة الذهب 

قالت الشعبة العامة للذهب، إن أسعار الذهب واصلت الانخفاض اليوم لتسجل الآن 3180 جنيها لجرام 21، مقارنة بـ 3330 سعر إغلاق أمس لنفس العيار.

وقال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة، إن هناك توقعات بانخفاض الأسعار مع بداية موسم إجازات منتصف العام واستفادة الوافدين من الخارج من المصريين وغيرهم من قرار رئيس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية، وهو ما نتوقعه ونأمل أن يحقق توازنا بين الطلب المتزايد الذي خلق ضغطا على الأسعار خلال اليومين الماضيين، وبين المعروض المحدود بالأسواق.
 
وأشار إلى أن مبادرة مجلس الوزراء بالسماح بدخول الذهب بدون جمارك ساهم في وقت سابق من خلق توازن في الأسواق، وزيادة معروض الذهب واتزان السوق بعد القفزات الكبيرة في شهر أبريل ومايو 2023 لتعود بعدها الأسعار لنصابها الطبيعي.
 
 






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