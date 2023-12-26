Gates Developments توقع عقود استشارات هندسية لمشروعها الجديد بالساحل الشمالي مع شركة DMA

أعلنت شركة Gates Developments تعاقدها مع DMA كمصمم هندسي لمشروع الشركة الجديد والذي يقام على مساحة 206 فدان بواحدة من أكثر المناطق الحيوية بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وتسعي الشركة من خلال هذا التعاقد الاستفادة بالخبرات الكبيرة والمتميزة لشركة DMA للاستشارات الهندسية لتقديم منتج عقاري مختلف.

يذكر أن شركة Gates Developments قامت بتوقيع عقود ارض مشروع الساحل الشمالي بالشراكة مع شركة بابيك للاستثمار العقاري مالكة الأرض وتم التوقيع بحضور كلا من المهندس أحمد ابوالنظر رئيس مجلس إدارة شركة بابيك للاستثمار العقاري، والأستاذ أدهم أبو النظر الرئيس التنفيذي لشركة بابيك وعدد كبير من المسئولين في الشركتين وبهذا التوقيع تواصل شركة Gates Developments التزامها بتحقيق الريادة في صناعة التطوير العقاري وتقديم فرص استثمارية استثنائية

وعبر الأستاذ / حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة Gates Developments عن سعادته البالغة بتوقيع العقود مؤكدا أن الأرض تقع في منطقة متميزة للغاية في الكيلو 200 في رأس الحكمة حيث من المتوقع أن تصل مساحته البنائية حوالي 350 الف متر بأجمالي استثمارات تصل لحوالي 40 مليار جنية ومن المقرر إطلاق المشروع في اواخر الربع الثاني من 2024 خاصة وأن الشركة تسعي بهذا المشروع لتقديم تجربة جديدة بتصميمات مختلفة تماما تقوم به شركة DMA للاستشارات الهندسية بفكر جديد نستطيع به المنافسة في ظل الطفرة الكبيرة الموجودة في الساحل الشمالي كي نمنح كل عميل اسلوب حياة مختلف يتمتع بالرفاهية والتميز في مشروع الشركة الجديد. بجانب أننا يهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيه، حيث يقدم بيئة استثمارية مواتية وفرصًا متعددة في قلب الساحل الشمالي.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة Gates Developments أن التعاون مع مكتب DMA للاستشارات الهندسية يعد مكسب كبير لشركتنا حيث تم اختيارها كمصمم للمشروع نظرا لما تمتلكه من خبرات طويلة فهي شركة متخصصة فى مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري والتصميم الداخلي والإنشائي والهندسة الكهربائية والميكانيكية والبنية التحتية والإشراف على التنفيذ، كما تمتلك أكثر من 30 عامًا من الخبرة، ولنا معهم تجربة سابقة في مشروعنا Lugarبمدينة زايد الجديدة وكلنا ثقة في أن المشروع سيكون ايقونة الساحل الشمالي لما يمتلكه من مقومات تجعله من أجمل المنتجعات السياحية في رأس الحكمة نلبي به مطالب عملاء الشركة الباحثين عن الهدوء والمتعة على شاطئ يتميز بالمياه الصافية والرمال ناصعة البياض والشمس المشرقة، والتي يستمتع بها المصطافين بجانب أن كل وحدات المشروع سوف تتمتع بإطلالة مباشرة علي المسطحات المائية ، كي يضيف أجواء مليئة بالمرح والترفيه .

واستكمل حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة Gates Developments أن الشركة دائما تبحث عن التفرد في ظل وجود شركاء نجاح استراتيجيون متميزون مثل DMA للاستشارات الهندسية، وشركة Inversion لإدارة المشروعات العقارية والتي تعاونا معهم من قبل وقدمنا تجارب جديدة متميزة، فالشركة لا تهدف فقط إلى إنشاء مجتمعات سكنية بل تؤمن بأهمية خلق حياة حديثة متكاملة وخدمات شاملة، ونعتمد في مشاريعنا على تخطيط أكثر كفاءة وحلول ذكية، بالإضافة إلى استخدام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. حيث تعتمد Gates على سياسة واستراتيجيات مميزة تتبعها خلال تنفيذ مشروعاتها الجديدة من خلال وضع أهداف مميزة تنقلها للمنافسة مع كبريات شركات التطوير العقارى

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة التوسعية ورؤيتها الطموحة لتطوير مشروعات عقارية سكنية وسياحية في الفترة القادمة بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة في مشروعاتها القائمة في العاصمة الإدارية وفي غرب القاهرة حيث تعكس هذه الخطوة التزام شركة Gates Developments بالابتكار والجودة في مجال التطوير العقاري، حيث تسعى الشركة جاهدة لتقديم مشاريع استثمارية تلبي تطلعات واحتياجات العملاء والأرض الجديدة تقع في موقعا استراتيجيًا يحمل إمكانات كبيرة لتطوير مشروع سكني – سياحي -تجاري متكامل يجمع بين الرفاهية والمرافق الحديثة.







