6 نصائح تجعل رحلاتك صديقة للبيئة.. تعرف عليها

كتبت منال العيسوى

الجميع الآن مشغول بالامتحانات والمذاكرة، وبعدها سيستعد الشباب والأسر لإجازة نصف العام ، والبعض الآخر يتوجه للرحلات اليومية والتى غالبا تكون المحميات الطبيعية ، قبلة هذه الرحلات، فإن كنت من هؤلاء عشاق الرحلات عليك أن تجعل رحلتك رحلات صديقة للبيئة ، حتى تستمتع بالطبيعة ولا تضرها.

1-عليك تبحث عن شركات السياحية التى تضع شعار السياحة الخضراء، لأنها ستوفر لك برنامج سياحى بيئى مميز

2- يمكنك أيضا أن تسأل عن الفنادق والمنتجعات الصديقة للبيئة الحاصلة على العلامة الخضراء.

3- خلال السفر استخدم وسائل النقل الصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية.

4- ابحث عن المنتجات القابلة لإعادة التدوير خلال رحلتك لتقليل المخلفات الناجمة عنك.

5- جمع مخلفاتك إن وجدت فى كيس وتجنب إلقاؤها بالمناطق التي تزورها أن كانت الشواطئ اومحميات طبيعية.

6- حاول بقدر الإمكان ترشيد استهلاكك للمياه والكهرباء خلال رحلتك .