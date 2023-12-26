“أداب الصحبة في الإسلام”.. ندوات تثقيفية بـ17 مسجدا في الفيوم

الفيوم رباب الجالى

صرح الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم ، بأنه في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به مديرية أوقاف الفيوم، انطلقت فعاليات اليوم الثالث من الأسبوع الثقافي بمديرية أوقاف الفيوم اليوم الثلاثاء 2023/12/26م بعد صلاة العشاء مباشرة، في( 17) مسجدا، حيث تناول العلماء الحديث عن “أداب الصحبة”.

وأكد العلماء أن الإسلام إهتم بالصحبة اهتمامًا بالغً، لما لها من شأن كبير، وأمر خطير، فأمر بالتزام الصادقين، قال (سبحانه): “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ”، كما حث على صحبة العابدين قال (سبحانه): “وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ”, ورغب في اتباع طريق المنيبين، قال (سبحانه): “وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ”.

ولفت العلماء إلي أن الإسلام نهى عن صحبة أرباب السوء، فرب صحبة ساعة أوبقت صاحبها إلى قيام الساعة، وأعقبته ندمًا لا ينتهي، قال (سبحانه): “وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَاناً خَلِيلاً”، وجعل كل صحبة لا تجتمع أواصرها على تقوى الله (عز وجل) فمصيرها الى عداوة محققة، قال (سبحانه): “الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ”، فمعايير اختيار الصحبة في الإسلام الإيمان وتقوى الله (عز وجل) والنصيحة بالمعروف، قال (صلى الله عليه وسلم): “لا تُصاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، ولا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ”, وقال (صلى الله عليه وسلم):”المرءُ على دينِ خليلِه فلينظرْ أحدُكم مَن يُخاللُ”.