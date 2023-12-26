وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم نوابغ مركز الطفل المتطور.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية و التعليم بكفر الشيخ ، عددا من أطفال مركز الطفل المتطور، وسعاد ممدوح أحمد، مديرة المركز، وجيهان الشامي، الموجه بالمركز، بحضور عدد من أولياء أمور الأطفال الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم فرحتهم بتكريمهم لإبداعهم في محاكاة العملية الانتخابية بكل مراحلها، ومن ثم غرس الوعي والحس الوطني لديهم بل وتأثيرها على المجتمع الخارجي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة المركز لتبنيها تلك المبادرة المميزة وجميع من أسهم في إخراج هذا العمل بالشكل الصحيح والمميز، وأدار حديثا أبويا مع الأطفال، موجها الشكر لأولياء الأمور، وسلمهم شهادات تقدير.

كما أجرى محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مقابلات شخصية مع المتقدمين، لتسيير الأعمال لوظائف التوجيه الفني للإدارات التعليمية المختلفة، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، بحضور كل من الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفي مرعي، مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والادارية، ومحمد عبد الوهاب، مدير إدارة التنسيق بالمديرية.