وكيل "تعليم الوادى الجديد" يبحث الاستعداد لامتحانات نصف العام بالفرافرة

عقد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم ب الوادى الجديد ، اليوم الثلاثاء، لقاءا موسعا مع قيادات إدارة تعليم الفرافرة، حيث ناقش آخر المستجدات حول الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول 2023_2024 وأكد على ضرورة الانتهاء من الخطة الدراسية والمناهج بمختلف الصفوف والتزام الجميع بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها والمنظمة لقواعد الامتحانات، لافتا إلى تكثيف المتابعات الميدانية للمدارس والوقوف لحظة بلحظة على الاستعداد التام للامتحانات وتوفير كافة الاحتياجات والتدابير اللازمة لتأمين وسلامة إجراءات الامتحانات.

وحرص وكيل التعليم بالمحافظة على فتح باب الحوار والمناقشة مع الحضور، حيث أكد على دعمه الكامل للجميع وتذليل كافة العقبات أو المشكلات لضمان حسن آداء العمل وإتقانه، وشدد على تكثيف المتابعات الميدانية للمدارس والوقوف لحظة بلحظة على الجاهزية والاستعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول فى يناير المقبل، مؤكدا على انطلاق إحدى رحلات "الأتوبيس الطائر" لمتابعة منظومة العمل بإدارة الداخلة التعليمية والمدارس التابعة لها، وتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى وحال وجود أى عقبات او مشكلات يتم تذليها بشكل فورى.