وكيل "تعليم الوادى الجديد" يبحث الاستعداد لامتحانات نصف العام بالفرافرة

عقد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، لقاءا موسعا مع قيادات إدارة تعليم الفرافرة، حيث ناقش آخر المستجدات حول الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول 2023_2024 وأكد على ضرورة الانتهاء من الخطة الدراسية والمناهج بمختلف الصفوف والتزام الجميع بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها والمنظمة لقواعد الامتحانات، لافتا إلى تكثيف المتابعات الميدانية للمدارس والوقوف لحظة بلحظة على الاستعداد التام للامتحانات وتوفير كافة الاحتياجات والتدابير اللازمة لتأمين وسلامة إجراءات الامتحانات.
وحرص وكيل التعليم بالمحافظة على فتح باب الحوار والمناقشة مع الحضور، حيث أكد على دعمه الكامل للجميع وتذليل كافة العقبات أو المشكلات لضمان حسن آداء العمل وإتقانه، وشدد على تكثيف المتابعات الميدانية للمدارس والوقوف لحظة بلحظة على الجاهزية والاستعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول فى يناير المقبل، مؤكدا على انطلاق إحدى رحلات "الأتوبيس الطائر" لمتابعة منظومة العمل بإدارة الداخلة التعليمية والمدارس التابعة لها، وتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى وحال وجود أى عقبات او مشكلات يتم تذليها بشكل فورى.
ويضم الأتوبيس نخبة من قيادات التعليم بالمحافظة، مديرى الإدارات النوعية، وعددا من موجهي العموم والأوائل للمواد الدراسية المختلفة، لافتا إلى استمرار أعمال المتابعة الميدانية، والمرور على جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية وبجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة وخاصة المناطق النائية، لمتابعة منظومة العمل وتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى للجميع وليس تصيد الأخطاء والعمل على تذليل أى من العقبات والمشكلات التى قد تعرقل سير العمل وبما يضمن خدمة تعليمية متميزة للطلاب.
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