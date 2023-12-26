وزير دفاع كوريا الجنوبية يوجه بالرد الحاسم ضد أي استفزاز من كوريا الشمالية

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وجه وزير الدفاع الكوري الجنوبي "شين وون-سيك"، اليوم الثلاثاء، مسؤولي البحرية بالرد الحاسم في حالة حدوث استفزاز من جانب القوات البحرية في كوريا الشمالية.



جاء ذلك أثناء تفقد "شين" للفرقاطة الجديدة "تشونان"، التي تزن 2800 طن والتي تم نشرها للعمليات في مقر الأسطول الثاني للبحرية في "بيونج تيك"، على بعد 60 كيلومترا جنوب سول، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).



كما زار "شين" النصب التذكاري لـ 46 بحارا في مقر الأسطول الثاني للبحرية، حيث نسفت كوريا الشمالية السفينة الحربية "تشونان"، التي تزن 1200 طن في عام 2010، وذلك بالقرب من خط الحدود الشمالي الغربي، وهو الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين؛ ما أسفر عن مقتل 46 بحارا كوريا جنوبيا.



ويبلغ طول الفرقاطة الجديدة 122 مترا، وتحتوي على مهبط للطائرات الهليكوبتر، وهي مجهزة بصواريخ مضادة للسفن وصواريخ بحر-أرض وطوربيدات مضادة للغواصات، بالإضافة إلى أنظمة السونار المثبتة على الهيكل والمقطورة لرصد الغواصات.