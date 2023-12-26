وزير الدفاع الروسي: نجحنا فى إحباط الهجوم الأوكراني المضاد خلال 2023

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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن القوات الروسية أنجزت المهمة الرئيسية للعام المنتهي 2023، المتمثلة في إحباط الهجوم المضاد الأوكراني.



وقال شويجو اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر عبر الفيديو للقضايا الدفاعية: "إن جهودنا الرئيسية تركزت في عام 2023 على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".



وأضاف وزير الدفاع الروسي: "لقد كان الهدف الرئيسي هو إحباط الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، الذي أعلنته أوكرانيا وحلفاؤها في حلف "الناتو" وروجوا له كثيرا"، مشيرا إلى أن القوات الروسية أنجزت هذه المهمة بنجاح.



وتابع الوزير الروسي: "أن وزارة الدفاع ستناقش مهام عام 2024 في يناير المقبل، وستركز على الأولويات التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مجلس وزارة الدفاع"، منوها بأن الجيش الروسي يحتل باستمرار مواقع أكثر فائدة ويوسع الأراضي الخاضعة لسيطرته في كل الاتجاهات ويتحرك باستمرار نحو تحقيق الأهداف المعلنة للعملية الخاصة.



وأكد شويجو أن مؤسسات المجمع الصناعي العسكري قامت بزيادة كبيرة في إنتاج الأنواع الأكثر شعبية من الأسلحة ووسائل التدمير من أجل الإمداد المتواصل للقوات المشاركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.