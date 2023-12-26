وزير التنمية المحلية يفتتح مركز التراخيص الإلكترونى فى بورسعيد.. صور

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء السيد القصير، وزير الزراعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، مركز التراخيص الإلكتروني، في نطاق حي المناخ بالمحافظة، وذلك خلال جولة تفقدية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق 23 ديسمبر من كل عام.

وتفقد وزير التنمية المحلية، المركز واللافتات الإرشادية التي يتم تقديمها للمواطنين، واطلع على احصائية المركز من التراخيص التي تمت بداخله.

كان قد تم إنشاء وإفتتاح مركز تراخيص المحال الموحد الجديد بالحى، وذلك في إطار مشروع مصر الرقمية، وعمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد.

وتشمل المنظومة الرقمية، كافة القطاعات والمؤسسات بالمحافظة، بما يحقق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات بالمحافظة، وتم استكمال قاعدة البيانات وأعمال الميكنة داخل المراكز التكنولوجية وإدارات الأحياء .

ويضم المركز، إدارات التحصيل ورخص المحلات والأكشاك والإعلانات والشؤون القانونية والحجز الإداري وإدارة خدمة المواطنين بكل أحياء مدينة بورسعيد، بما يساهم في تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابها عند تلقى الخدمات الخاصة بهم.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن المركز مميكن بنسبة 100%، ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، كما تم تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقي الخدمات للمواطنين.