وزيرا التنمية المحلية والزراعة يشيدان بمنظومة التخلص من المخلفات فى بورسعيد

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، يرافقه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مصنع تدوير القمامة فى بورسعيد، لمتابعة سير العمل بمصنع تدوير القمامة ومنظومة التخلص من المخلفات الصلبة والأتربة بمحافظة بورسعيد.

وتابع الوزيران، كل المستجدات الخاصة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة، حيث يبلغ إجمالى التوريد اليومى من القمامة ما يقرب من 750 طنًا، كما أن إدارات النظافة بالأحياء هى الجهات المنوط بها إدارة منظومة المخلفات والنظام السائد فى عمليات الجمع، هو تجميع المخلفات من الحاويات أو الصناديق المنتشرة فى الشوارع الرئيسية بالأحياء، أو عن طريق رفع نقاط التجميع التى اعتاد المواطنون إلقاء المخلفات بها، ولا توجد شركات خاصة تقوم بعمليات الجمع والنقل بالمحافظة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى لرفع كفاءة عمليات الجمع والنظافة العامة بجميع المحافظات، وعدم تراكم القمامة فى المصانع أو خارجها والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.

وأضاف، أن الوزارة تسعى إلى إيجاد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة فى بورسعيد، والحفاظ على نظافة الشوارع، وإعادة الشكل الحضارى والجمالى للمحافظة، بما يساعد فى تحقيق رضا المواطنين من أبناء المحافظة والزائرين من باقى المحافظات عن ملف النظافة.

وأشار وزير الزراعة، إلى أهمية توعية المواطنين بمنظومة المخلفات والحفاظ على نظافة الشوارع وعدم إلقاء أى مخلفات، خاصةً عند تنفيذ البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالمنظومة الجديدة للمخلفات، ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة.

وأكد «محافظ بورسعيد»، أن مصنع تدوير القمامة من أهم المصانع بجنوب بورسعيد، والذى يحقق مستوى أفضل للتخلص من منظومة المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها ويحافظ على المظهر الحضارى والجمالى لمحافظة بورسعيد، تماشيا مع التنمية والتطور على كافة الأصعدة.