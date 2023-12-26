وزيرا التنمية المحلية والزراعة يتفقدان مفارخ الأسماك غرب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية ، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقهما اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مفارخ الأسماك بمنطقة أشتوم الجميل غرب بورسعيد، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيد النصر بالذكرى 67 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد على العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.

وشرح مسئولوا المفارخ، على إمكانيات مشروع مفارخ الأسماك المقام على 25 فدانا في منطقة أشتوم الجميل غرب بوغاز الجميل 1 غرب المحافظة بطريق "بورسعيد دمياط" لتنمية الثروة السمكية على حرم بحيرة المنزلة، من خلال تفريخ أسماك اللوت وموسى.

ويعتبر هذا المفرخ هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط لتفريخ هذه النوعية من الأسماك، وكذلك معمل لتشخيص وعلاج أمراض الأسماك البحرية وقياس جودة الأسماك والمياه، ومزرعة سمكية مكثفة ومتعددة التغذية، ومركز إرشاد وتدريب دولي، وذلك بهدف تقديم الخدمات البيطرية لمزارعي الأسماك البحرية فى منطقة مثلث الديبة وكذلك مشروع الفيروز ومشروع قناة السويس للاستزراع السمكي.

ويجرى دعم هذه المشروعات بذريعة الأسماك المطلوبة في الأسواق الأوروبية بغرض تصديرها مع تطبيق اشتراطات ومعايير الاتحاد الأوروبي في الأسماك المستزرعة، ويعتبر الهدف الإنتاجي لهذا المفرخ هو 10 ملايين زريعة من هذه الأسماك.