اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 05:34 م
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وزيرا التنمية المحلية والزراعة يتفقدان معرض "تحطيم الأسعار" ببورسعيد

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 04:56 م
وزيرا التنمية المحلية والزراعة يتفقدان معرض "تحطيم الأسعار" ببورسعيد الطماطم فى بورسعيد بحضور الوزيران والمحافظ
بورسعيد - محمد عزام

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تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقهما اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء، معرض "تحطيم أسعار السلع الغذائية" ببازار بورسعيد الجديد ضمن احتفالات المحافظة بعيد النصر بالذكرى 67 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد على العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.
 
وتفقد الوزيران، أقسام المعرض الذي يعرض السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة على أسعار الأرز والزيت واللحوم البلدية، وبجودة عالية وكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين، حيث بلغ سعر كيلو الأرز داخل المعرض 21 جنيها للكيلو، و"شكارة" الأرز 10 كيلو 200 جنيه، وزجاجة زيت 1 لتر 45 جنيه، وكيلو لحم بلدي 220 جنيه، كما بلغ سعر كيلو البطاطس 20 جنيه، والطماطم 5 جنيهات.
 
جانب من الجولة (2)
جانب من الجولة (2)

جانب من الجولة (3)
جانب من الجولة (3)

جانب من الجولة (5)
جانب من الجولة (5)

جانب من الجولة (4)
جانب من الجولة (4)

جانب من الجولة (1)
جانب من الجولة (1)
 
 






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