اليوم السابع
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وزيرا التنمية المحلية والزراعة يتفقدان مصنع إنتاج الأعلاف جنوب بورسعيد

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 01:58 م
وزيرا التنمية المحلية والزراعة يتفقدان مصنع إنتاج الأعلاف جنوب بورسعيد جانب من الزيارة والتفقد
بورسعيد - محمد عزام

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تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يرافقهما اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مصنع إنتاج الأعلاف جنوب بورسعيد، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيد النصر بالذكرى 67 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد على العدوان الثلاثى فى 23 ديسمبر عام 1956.
 
 
وعرض مسئولو المصنع على وزيرى التنمية المحلية والزراعة إمكانيات المصنع الذى ينتج الأعلاف اللازمة التى تعمل على زيادة الثروة الحيوانية، ودعم قطاع إنتاج الألبان، من خلال إنتاج أعلاف توفر الاحتياجات الغذائية بتكلفة إنتاجية منخفضة.
 
 
ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد على أن المحافظة شهدت كيانات صناعية جديدة ساهمت فى دعم السوق المحلى، وتنوع الصناعات التى توفر الآلاف من فرص العمل.
 
مصنع إنتاج الأعلاف جنوب بورسعيد (1)
مصنع إنتاج الأعلاف جنوب بورسعيد 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

مصنع إنتاج الأعلاف جنوب بورسعيد (2)
مصنع إنتاج الأعلاف جنوب بورسعيد يستعد لزيارة الوزيران والمحافظ

 







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