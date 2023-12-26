اليوم السابع
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وزارة التموين: إنشاء مستودعات السلع الأسياسية يهدف لزيادة المخزون

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 11:52 ص
وزارة التموين: إنشاء مستودعات السلع الأسياسية يهدف لزيادة المخزون وزير التموين فى الفيوم
كتب مدحت وهبة - رباب الجالى

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أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، انه سبق وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية  بالاستعانة بمكاتب استشارية من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص المخازن الاستراتيجية النوعية من الناحية الإنشائية والصحية والفنية والتشغيلية.
 
وتابع: وساهمت جهات عديدة، سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي  في إعداد تلك المواصفات، وتم الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة، حتي تم اختيار المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية ليكون استشاري المشروع.
 
ولفت عشماوى، إلى أن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة، وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية في مؤشر الأمن الغذائي Food Security Index ، كما ستخدم هذه المستودعات الاستراتيجية البورصة المصرية للسلع  .
 
جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الثلاثاء مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية.
 
وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثالث مخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى  وسبق وتم وضع حجر أساس مخازن في محافظات " السويس  والأقصر "  على مدار الشهرين الماضيين ليصل إجمالي الاستثمارات الخاصة  بإنشاء  ثلاثة مخازن استراتيجية  حتى الآن تتعدي  4.5 مليار جنيه.
 






وزير التموين

مخزن المستودعات الاستراتيجية

مخزن الفيوم

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