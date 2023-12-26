هل تشعر بالانتفاخ بعد تناول الوجبة؟.. نصائح للعلاج

كتبت فاطمة ياسر

هل تعاني من الانتفاخ بعد تناولك للطعام مباشرة؟.. إذا كانت إجابتك بنعم يجب عليك توخي الحذر والتعرف على الأسباب المؤدية لهذا الأمر، وفقا لما قدمه التقرير المنشور عبر موقع timesofindia.

أكد التقرير أن الإصابة بالانتفاخ في البطن تعد حالة صحية تتراكم فيها الغازات، وعادة ما يحدث بعد تناول الطعام، ويتسبب الانتفاخ بالشعور بالامتلاء أو الضيق في البطن، ويمكن أن ينجم عن الإفراط في تناول الطعام، أو ابتلاع الهواء، أو مشاكل في الجهاز الهضمي.

عادة ما يتم تجاهل الانتفاخ؛ لأن الأعراض تختفي بعد مرور بعض الوقت، مما يعطي راحة مؤقتة ومع ذلك لا يُنصح بتجاهل الانتفاخ؛ لأنه قد يكون أحد أعراض الحالات الأساسية، مثل متلازمة القولون العصبي، أو عدم تحمل الطعام، أو اضطرابات الجهاز الهضمي.

وقدم التقرير بعض النصائح المهمة للتخلص من الانتفاخ وشعور الجهاز الهضمي بالراحة ومنها:

- عليك مضغ الطعام جيدًا والانتباه إلى إشارات الجوع والامتلاء، وتجنب تناول الطعام بسرعة كبيرة يمكن أن يؤدي إلى ابتلاع الهواء، مما يساهم في الانتفاخ، وتناول وجبات كبيرة يمكن أن يطغى على الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى الانتفاخ، ولذا اختر وجبات أصغر وأكثر تواترا لمنع التحميل الزائد على الجهاز الهضمي، وقد يكون بعض الأفراد حساسين لبعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب الانتفاخ، وتشمل المحفزات الشائعة الفاصوليا والخضراوات الصليبية ومنتجات الألبان والمحليات الصناعية، وتحديد والحد من تناول الأطعمة التي قد تساهم في الانتفاخ.

- شرب كمية كافية من الماء أمر مهم لتحسين عملية الهضم السليم، ومع ذلك تجنب تناول كميات زائدة من السوائل أثناء الوجبات، لأن ذلك يمكن أن يخفف حمض المعدة ويعوق عملية الهضم، كما أن المشروبات الغازية، يمكن أن تدخل الغازات إلى الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى الانتفاخ.

- البروبيوتيك، الموجود في الأطعمة مثل الزبادي، يمكن أن يعزز التوازن الصحي لبكتيريا الأمعاء، وقد يساعد ذلك في عملية الهضم ويقلل الانتفاخ لدى بعض الأفراد.