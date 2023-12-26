اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 05:34 م
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مقتل شاب إثر مشاجرة فى الغربية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 04:16 م
مقتل شاب إثر مشاجرة فى الغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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لقي صبى في العقد الثاني من عمره حتفه اليوم، الثلاثاء، وذلك إثر مشاجرة مع مجموعة من جيرانه بقرية شرشابة التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية.
 
تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى زفتي العام، تفقد بوصول شاب يدعى "م ن" مقيم بقرية شرشابة التابعة لدائرة المركز، مصاب بعدة طعنات إثر مشاجرة مع مجموعة من جيرانه أدت إلى وفاته فور وصوله، على الفور تم تشكيل فريق بحث لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.






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