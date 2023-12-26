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معبر رفح يستقبل 17 مصابا فلسطينيا للعلاج فى "العريش العام و"الإيطالى العائم"

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 11:23 ص
معبر رفح يستقبل 17 مصابا فلسطينيا للعلاج فى "العريش العام و"الإيطالى العائم" معبر رفح البرى
أ ش أ

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استقبل ميناء رفح البرى بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، 17 جريحًا ومريضًا و18 مرافقًا فلسطينيًا، حيث تم نقل 8 جرحى منهم للعلاج فى مستشفى العريش العام، و9 للعلاج فى المستشفى الإيطالى العائم فى ميناء العريش البحرى.

وقال مصدر طبي مسئول بشمال سيناء - في تصريح صحفي اليوم - إن سيارات إسعاف مصرية مجهزة نقلت الجرحى والمصابين الفلسطينيين من ميناء رفح البري للعلاج في مستشفى العريش العام والمستشفى الإيطالي العائم بالعريش.

وأشار المصدر إلى استمرار فتح ميناء رفح البري لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وعلاجهم في مستشفيات بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والسويس والقاهرة والجيزة.

وأفاد المصدر الطبي بأن إصابات الجرحى الفلسطينيين تنوعت ما بين جروح وكسور وشظايا وإصابات بالرأس والعين والجسد ، وتم نقلهم من مستشفيات قطاع غزة إلى ميناء رفح البري بشمال سيناء عن طريق سيارات إسعاف فلسطينية.







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