مصر تدعم أفريقيا.. الانتهاء من إنشاء مبنى وكالة الفضاء الأفريقية

محمد صبحى

تولى الدولة المصرية اهتمام كبير بملف أفريقيا، ودعم الدول الافريقية فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بأفريقيا.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أهمية ما تقوم به مصر من إنشاء وكالة الفضاء الأفريقية، فقد تم توقيع اتفاقية المقر مع مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي وذلك تمهيدًا لتشغيل وكالة الفضاء الإفريقية، حيث تم الانتهاء من إنشاء مبنى الوكالة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وقد رشحت الوزارة مُمثليها في لجنة الحوكمة للفضاء في أفريقيا للقيام بالدور الفعال في تشغيل الوكالة وتحقيق العائد المُتوقع منها في النهوض بتكنولوجيا الفضاء بالقارة الأفريقية وفتح آفاق التعاون العلمي والتعليمي للفضاء والاستشعار من البُعد بالقارة الأفريقية.

وتتعاون وزارة التعليم العالى فى مجال تكنولوجيا الفضاء مع وكالتي الفضاء بدولتي السنغال ومالاوى للتعاون المُشترك في التدريب وتصميم الأقمار الصناعية الصغيرة مع الدعم الفني والتقني لإعداد كوادر من الدولتين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.