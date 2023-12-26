مديرية الزراعة بالقليوبية تواصل حملات التفتيش على مفارش البصل

كتبت أسماء نصار

واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، التفتيش على مفارش البصل بمركز قليوب للوقوف على جشع المحتكرين للسلع الغذائية للمواطنين، تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى.

وأوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم حصر كافة مفارش البصل فى محافظات الجمهورية وتحرير محاضر لغير المرخص منها ويتم القيام بحملات تفتيش بالتنسيق مع جهات الدولة الرقابية.

أضافت أن أكبر محافظتين فى إنتاج البصل "الغربية والدقهلية "، حيث إن إنتاج مصر من البصل يكفى السوق المحلى والفائض للتصدير وليست لدينا أزمة فى السلعة وأن الصادرات بريئة من الأزمة فصادرات مصر من البصل هذا العام أقل 100 ألف طن عن العام الماضى نتيجة قرار الحكومة بوقف تصدير البصل.

جدير بالذكر أن يتم زراعة 250 ألف فدان من البصل ويتم حصاد ما يقرب من 3.5 إلى 4 ملايين طن واحتياجاتنا لا تزيد عن 2.5 مليون طن ولا نصدر أكثر من 500 ألف طن إذًا هناك فائض قدره 500 ألف طن وهذه هى الكمية التى يحتكرها بعض التجار بهدف تعطيش السوق فى الفترة من أكتوبر حتى شهر ديسمبر والفترة التى تسبق ظهور العروة التى تأتى من الصعيد لذلك ارتفع سعر البصل فى شهرى أكتوبر ونوفمبر إلى 40 جنيها وهذا أمر غير مقبول أو معقول بالمرة، حيث تم جمع البصل من المزارعين بسعر 3 و 5 جنيهات ويتم بيعه حاليًا بـ50 جنيه يعنى مكسب 10 أضعاف.