محافظ مطروح يعتمد المخططات التفصيلية لـ 15 قرية بالمحافظة

مطروح – حسن مشالي

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها 290 الصادر اليوم الثلاثاء، قرار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، باعتماد المخططات التفصيلية، لـ 15 قرية فى نطاق المحافظة، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخططات التفصيلية للقرى.