اليوم السابع
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محافظ مطروح يعتمد المخططات التفصيلية لـ 15 قرية بالمحافظة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 12:46 م
محافظ مطروح يعتمد المخططات التفصيلية لـ 15 قرية بالمحافظة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح – حسن مشالي

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نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها 290 الصادر اليوم الثلاثاء، قرار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، باعتماد المخططات التفصيلية، لـ 15 قرية فى نطاق المحافظة، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخططات التفصيلية للقرى.
 
وتضمن القرار اعتماد المخططات التفصيلية لقرى أبو مرزوق وشماس وأبو سطيل والقطرانى، بمركز برانى، وقرى فوكة وزاوية العوامة وسيدى شبيب وسوانى جابر وجميمة والحرابى وغزال وأولاد علوانى بمركز الضبعة، وقرية كشوك عميرة بمركز مرسى مطروح، وقرية السلام بمركز الحمام، وقرية الزغيرات بمركز النجيلة، ويبدأ العمل بهذا القرار بداية من غد الأربعاء. 
 






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