محافظ كفر الشيخ: القطاع الصحى حظى باهتمام غير مسبوق من قبل الدولة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن القطاع الصحي، حظى باهتمام غير مسبوق بإطلاق الدولة وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة للمواطنين وكذلك العديد من المبادرات الصحية التي ساهمت في تقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل للمواطنين واستفادت منها محافظة كفرالشيخ بشكل كبير وغير مسبوق.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم أنشاء مستشفى بيلا المركزى على مساحة 5200م2 ( بدروم- أرضى- 5 طوابق ) والتى دخلت التشغيل التجريبى بالفعل مع إجراء أول عملية جراحية بها، ونقل العديد من الأقسام من مبنى مستشفى حميات بيلا إلى مستشفى بيلا المركزى الجديد من بينها أقسام " العظام- الجراحة – النساء والتوليد – عمليات الجراحة والعظام والنساء - الطوارئ والاستقبال " إلى جانب صيدلية العمليات، مشيراً أن المستشفى الجديد تم تشغيله تجريبياَ بطاقة 114 سرير لخدمة أبناء بيلا والقرى المجاورة لها.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد تطويرا كبيراً نظرا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمنظومة الطبية بكل المحافظات وخاصة بمحافظة كفر الشيخ، فقد شهدت المحافظة افتتاح مستشفيات جديدة " بلطيم النموجي، ومستشفى برج البرلس، ومستشفى سيدي غازي، ومستشفى قلين المركزى، ومبنى الدرجة الممتازة بمستشفى كفر الشيخ العام، ومستشفى فوه المركزى ، والتشغيل التجريبى لمستشفى بيلا المركزى"، وجارى إنشاء مستشفى الحامول المركزى، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض، ومستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام بجامعة كفر الشيخ، إضافة لمد المستشفيات بأجهزة حديثة متعددة، وإضافة أقسام جديدة للغسيل الكلوي، وحضانات للأطفال بعدد من المستشفيات، ومستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية، وجاري تطوير مستشفى الصدر والحميات لتقديم خدمة طبية متقدمة لأهالى محافظة كفر الشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ، كما تم إنشاء مبنى التحول الرقمى، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لنقل الأحداث مباشرة صوت وصورة وبجودة عالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وغيرها من المشروعات الخدمية والتنموية، مؤكداً على دعمه الكامل للجامعة، التى تعد شريك أساسى فى نجاح المشروعات القومية التي تقام على أرض المحافظة، باعتبارها الذراع الأيمن للتنمية الشاملة.

وأوصى محافظ كفرالشيخ، بتأهيل وتعزيز الهوية الوطنية للخريجين، والحفاظ على المستوى الذي حققته الجامعة محلياً وعربياً ودولياً لكونها منارة للتعليم والبحث العلمي، وذلك تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التعليم ورفع مستوى خريجى الجامعات المصرية.

ومن جانبه أكد رئيس جامعة كفرالشيخ، على التعاون الوثيق بين الجامعة والمحافظة، وسبل التعاون المشترك لخدمة المجتمع، مصرحاً أن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها في خدمة أهالي محافظة كفر الشيخ من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات للارتقاء ودعم وتنمية المحافظة.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ كفرالشيخ، في إجتماع مجلس جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقى، رئيس الجامعة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والتنموية، وتحقيق التنمية المنشودة في مختلف المجالات، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، وأساتذة جامعة كفرالشيخ.