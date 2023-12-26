محافظ الفيوم يستقبل وزير التموين بديوان عام المحافظة

كتب مدحت وهبه ورباب الجالي

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك فى مستهل زيارته لمحافظة الفيوم، لوضع حجر الأساس للمستودع الإستراتيجي للسلع الغذائية، بالحي المتميز بمنطقة دمو.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير لشئون الإتصال السياسي، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، والمحاسب سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

ومن المقرر أن يقوم وزير التموين، ومحافظ الفيوم، بوضع حجر الأساس للمستودع الإستراتيجي للسلع الغذائية، بالحي المتميز بمنطقة دمو، على مساحة 14 فدان، والذي سيخدم محافظات شمال الصعيد، بهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع واستخدامها لفترات طويلة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تأمين مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.