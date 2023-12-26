اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 05:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الغربية يناقش تطوير المحاور المرورية بالمحافظة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 04:05 م
محافظ الغربية يناقش تطوير المحاور المرورية بالمحافظة جانب من الاجتماع
الغربية عادل ضرة

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على تنفيذ محاور مرورية جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية، لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل الأزمات المرورية المتعددة بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين في تنقلاتهم اليومية، إلى جانب تحسين الصورة البصرية في نطاق مراكز وأحياء المحافظة وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة المحافظ مع الهيئة العامة للطرق والكباري، والمرور، مديرية الاسكان وذلك لاستعراض المقترحات الخاصة بتطوير المحاور المرورية بالمحافظة.
 
وخلال اللقاء استعرض رحمي مع الحاضرين الخطط المقترحة لتطوير المحاور بمراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن خطة المحافظة وحرصها المستمر على فتح المحاور المرورية الجديدة وتطوير وتوسعة الطرق الرئيسية وذلك بهدف تخفيف الضغط على الطرق والشوارع الرئيسية بالمدن.
 
وأعقب الاجتماع جولة للمحافظ لتفقد مقترحات التطوير ومناقشاتها على أرض الواقع تمهيدا للبدء في تنفيذها.






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تطوير المحاور المرورية بالمحافظة




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