محافظ الغربية يعقد الاجتماع الدورى لمتابعة نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظة

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، عقد الاجتماعات الدورية والجولات الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة، للوقوف على مستجدات الأعمال فى كل المشروعات، وذلك من أجل تذليل كافة العقبات وإنهاء كافة المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

وعقد محافظ الغربية اجتماعا صباحيا مع نجوى العشيري السكرتير العام، ومديري إدارات التخطيط، المالية، الإسكان لمناقشة مستجدات الأعمال بمشروعات المحافظة.

وأكد محافظ الغربية، اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردودا إيجابيا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة وهو ما ينعكس على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة الغربية.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

كما ناقش المحافظ مراحل العمل للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والإجراءات والخطوات التي تمت في تلك المشروعات لدفع وتيرة العمل بها وفقا للإمكانات المتاحة لنهوها في أسرع وقت ممكن، موجها بالمتابعة الميدانية لمراحل أعمال تنفيذ المشروعات الجارية للتأكيد على العمل وفقا للمعايير الفنية والمواصفات المقررة بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة،

مؤكدا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.