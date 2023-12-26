اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 02:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الإسكندرية يشدد على استمرار عقد لقاءات جماهيرية على مستوى الأحياء

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 02:14 م
محافظ الإسكندرية يشدد على استمرار عقد لقاءات جماهيرية على مستوى الأحياء اللقاءات الأسبوعية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم
الإسكندرية جاكلين منير

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عقد رؤساء الأحياء بالإسكندرية، اللقاءات الأسبوعية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم؛ مع التنبيه على جميع المختصين بالتعامل الفوري لإزالة أسباب تلك المشكلات بمختلف أشكالها مع الاستمرار في تطوير منظومة خدمة المواطنين للوصول للهدف المرجو منها.

وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بعقد لقاءات جماهيرية بالمواطنين لخدمة أهالينا، وخلق جسور تواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.







الاسكندرية

احياء الاسكندرية

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لقاء المواطنين




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