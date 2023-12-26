محافظة البحيرة تعقد اختبارات مسابقة "المهندسين" إلكترونيا

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة ، حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير العلمية والفنية وتطبيق كافة قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص لاختيار أفضل العناصر البشرية للوظائف العامة، بما يتناسب مع طبيعة عملهم والوظائف المتقدمين للالتحاق بها.

وأضاف إن الاختبارات التي تُعقد للمتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف الهندسية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية تجري بشكل إلكتروني من خلال أجهزة الحاسب الآلي دون تدخل بشري، وذلك لضمان نزاهة عمليات التقييم.

وأوضح السكرتير العام لمحافظة البحيرة إنه تم تقسيم الإختبارات التى يتم عقدها بمكتبة دمنهور العامة، علي فترات زمنية مناسبة حسب كل تخصص لإتاحة الفرصة لجميع المتقدمين لخوض الإختبارات فى أجواء تنافسية، مشيرا إلى أنه تم إجراء الاختبارات فى عدد من التخصصات الهندسية خلال الفترة الماضية منها الحاسب الآلي والتخطيط العمراني والعمارة وجاري إستكمال باقي التخصصات والانتهاء من الاختبارات فى الموعد المحدد.

من جانبها، وجهت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بإنتقاء أفضل الكوادر البشرية للوظائف العامة وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق إمكانات الشباب بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.