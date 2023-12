مجلس جامعة الإسكندرية: تطوير البنية الأساسية ومتابعة مشروع إنشاء فرع دولى ببرج العرب

الإسكندرية جاكلين منير

عقد مجلس جامعة الإسكندرية، اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، وقدم مجلس الجامعة خالص التهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، وتجديد ثقة شعب مصر، لدعم مسيرة البناء والتنمية، كما أثني رئيس الجامعة على المشاركة الإيجابية لكافة منتسبي جامعة الإسكندرية والتوجه إلى اللجان الإنتخابية والإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية 2024.

باعتباره واجب وطني للحفاظ على مكتسباتهم وحقهم الدستورى، وحفظ الأمن والاستقرار، وذلك فى مظهر حضارى يعكس قيمة جامعة الإسكندرية.

مؤكدًا أن البناء والتقدم يحتاجان إلى عزيمة وإرادة، كما أكد على عمداء الكليات ضرورة الاستمرار فى التواصل مع الطلاب وإعدادهم كقادة فى المستقبل وتنمية روح وقيم الولاء والإنتماء لديهم والإستماع لآرائهم وفتح الحوار معهم وتعريفهم بحجم التحديات، باعتبارهم جزء أصيل من المجتمع وكل المستقبل.

وفى إطار جهود الجامعة لتطوير المعامل وتقوية البنية الأساسية للعملية البحثية والتعليمية بها، أوضح رئيس الجامعة أن اللجنة التى تم تشكيلها لهذا الغرض ستقوم بجولة فى جميع الكليات لمراجعة المعامل والأجهزة وتقييمها ورفع تقارير تمهيداً لإجراء أعمال الصيانة للأجهزه أو الإستبدال وشراء أجهزة جديدة.

كما استعرض رئيس الجامعة المستجدات فى إنشاء الفرع الدولى لجامعة الإسكندرية بالتعاون مع الجامعات العالمية على أرض الجامعة ببرج العرب.

ووافق المجلس على تحديث قائمة (SCIE and SSCI) JCR 2021 المعتمدة من مجلس الجامعة، والتى تحتوى على 13789 مجلة موزعة على 299 تخصصا لتكون قائمة (SCIE and SSCI and AHCI) JCR 2022 التى تحتوى على 22177 مجلة موزعة على 254 تخصصا، والتى تم إصدارها حديثاً وذلك لمصلحة الباحثين ليتم بدء تطبيقها اعتباراً من الأول من يناير 2024.

ووافق المجلس على تخصيص عدد 250 منحة دراسية بتخفيض قدره 50% من قيمة الساعة المعتمدة للطلاب المتقدمين إلى برامج ودرجات الدراسات العليا بكلية التربية خلال ربيع 2024.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للجهاز الادارى بالجامعة إستمراريه تطبيق المواصفة الدولية للايزو 9001/2015 داخل إدارات الجامعة المختلفة، بعد مراجعة فريق شركة GIC المانحة لشهادات الأيزو المختلفة، والممنوحة للجامعة فى العام الماضي 2022 وتستمر لمدة ثلاثة سنوات مع المتابعة السنوية للشهادة، مقدماً الشكر لكل من شارك فى هذا الانجاز للإرتقاء بمستوى الأداء داخل كافة إدارات الجامعة وتطور ادائهم عن العام الماضي والظهور بشكل مشرف.

وكرم المجلس الدكتور محمد بهى الدين عميد كلية الزراعة والدكتور أحمد عبد الفتاح عميد كلية الزراعة بسابا باشا، لانتهاء فترة عمادتهما وأداءهما المتميز خلال فترة عمادتهما للكليتين متمنياً لهما دوام التوفيق والسداد.

وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة ولاية طشقند للدراسات الشرقية بأوزبكستان، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية) ونادى الفجيرة العلمى بالإمارات، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية طب الأسنان) والإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة والسكان، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة إيسكس البريطانية واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الهندسة) وجامعة إيسكس (مدرسة علوم الكمبيوتر والهندسة الالكترونية فى إيسكس)، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الآداب) وجامعة بوفالو الأمريكية فى مجال الإنسانيات والعلوم الاجتماعية.

ووافق المجلس على قبول التبرع المقدم من الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) بمبلغ مليون ومائتين وخمسون الف جنيه لشراء جهاز فصل الصفائح الدموية لقسم أمراض الصدر بمعهد البحوث الطبية.

ووافق المجلس على ترقية عضو هيئة تدريس 17 إلى وظيفة أستاذ و10 إلى وظيفة أستاذ مساعد وتعيين 13 مدرس، ومنح 60 درجة دكتوراه و103 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.