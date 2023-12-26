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متحدث الوزراء: توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات أولوية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 09:46 م
متحدث الوزراء: توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات أولوية المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء
ماجد تمراز

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قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، يحظى بأهمية خاصة، حيث تبذل جهود لتوفيرها بالمستشفيات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "عقد اجتماع اليوم بمشاركة وزير الصحة والمالية والتعليم العالي ورئيس هيئة الدواء، وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية جهود استمرار الأدوية بناء على احتياجات المنشآت التابعة لوزارة الصحة والمنشآت الجامعية".

وقال: "غرض الاجتماع بصورة أساسية هو مراجعة الوضع القائم فيما يتعلق بالموقف المالي بهيئة الشراء الموحد، ومتطلبات توفير تلك الاحتياجات، ومراجعة الأرصدة الحالية من الأدوية والمستلزمات لدى وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية".

وتابع: "لدينا أمان استراتيجي حتى نهاية يونيو 2024، وهيئة الشراء المواحد حريصة على التعاون مع الجهات المعنية لتوفير الأدوية للمستشفيات".







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