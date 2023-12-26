ماليزيا تجلى أكثر من 25 ألف شخص بسبب الفيضانات

أجلت السلطات الماليزية، حوالى 25 ألفا و438 شخصا ونقلهم إلى 199 مركز إغاثة، بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تشهدها أربع ولايات، وهي كيلانتان وترينجانو وباهانج وسيلانجور، حتى ظهر الثلاثاء.

وأفادت صحيفة "ذا ستار" الماليزية، نقلا عن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، القول إن ولاية كيلانتان سجلت أكبر عدد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، بواقع 14 ألفا و6 أشخاص في ثماني مناطق، تم نقلهم إلى 94 مركزا.

ويمثل العدد ارتفاعا بالمقارنة مع 11 ألفا و216 شخصا في ست مناطق، تم نقلهم إلى 72 مركزا عند منتصف الليل.