قوات الاحتلال تعتقل نائبة بالمجلس التشريعى الفلسطينى

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، والتى تتهمها تل أبيب، بأنها قيادية فى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بحسب ما أفاد الجيش وزوجها.
وقال غسان جرار، لوكالة فرانس برس، إن جنود الجيش الإسرائيلي "اعتقلوا زوجتى خالدة" بعد أن اقتحموا منزل العائلة فى رام الله "وكسروا الباب عند الساعة الخامسة صباحا".
ويأتى الاعتقال فى ظل حملة من الاعتقالات التى تقوم بها قوات الاحتلال فى الضفة الغربية تزامنا مع العدوان على قطاع غزة.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 47 فلسطينيًا فى حملة مُداهمات واعتقالات واسعة بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من منطقة جنوب الضفة، 17 شخصًا من مُحافظة "الخليل"، و15 من "بيت لحم" بينهم فتاتان وصحفى.
ومن الشمال، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة من جنين، وواحدًا من طولكرم، وثلاثة من طوباس.
ومن رام الله بمنطقة وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية أشخاص، من ضمنهم المُناضلة خالدة جرار، القيادة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهى أسيرة مُحررة سابقة.
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