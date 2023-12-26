قوات الاحتلال تعتقل نائبة بالمجلس التشريعى الفلسطينى

وكالات

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، والتى تتهمها تل أبيب، بأنها قيادية فى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بحسب ما أفاد الجيش وزوجها.

وقال غسان جرار، لوكالة فرانس برس، إن جنود الجيش الإسرائيلي "اعتقلوا زوجتى خالدة" بعد أن اقتحموا منزل العائلة فى رام الله "وكسروا الباب عند الساعة الخامسة صباحا".

ويأتى الاعتقال فى ظل حملة من الاعتقالات التى تقوم بها قوات الاحتلال فى الضفة الغربية تزامنا مع العدوان على قطاع غزة.