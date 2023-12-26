اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 03:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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عشرات المُستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 02:00 م
عشرات المُستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحام الأقصى
أ ش أ

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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. 


وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أدخلت عشرات المستوطنين لباحات المسجد ووفرت لهم الحماية وسمحت لهم بأداء طقوس تلمودية. 


ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى المواطنين من الدخول للبلدة القديمة أو الدخول للمسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد للمصلين. 


ويتعرض الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين في محاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيا ومكانيا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.







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فلسطين

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الاحتلال الإسرائيلي

دعم فلسطين




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