عروض تقديمية عن حياة وأعمال الفنانين التشكيليين بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة الوسائط المتعددة بقطاع المكتبات، عن تقديم عروض تقديمية عن حياة وأعمال الفنانين التشكيليين، ويتم تقديم جميع العروض حتى الإثنين المقبل، حيث تقام الساعة الثانية مساءً، بمكتبة الإسكندرية، المبنى الرئيسي، مكتبة الفنون والوسائط المتعددة (B3)، قاعة العرض الجماعي الأولى.

وتضم المكتبة حاليا ، ما يقرب من 2 مليون كتاب ، بمختلف لغات العالم ، و 12 مركزًا للبحث الأكاديمي ، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط،مركز دراسات الخطوط،مركز الدراسات والبرامج الخاصة،المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية،مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ومقره القاهرة،مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية،برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية،مركز دراسات الحضارة الإسلامية،مركز الدراسات القبطية،مركز الدراسات الاستراتيجية،برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي،مركز الفنون

كما تضم المكتبة 17 معرضًا دائمًا،وهى الإسكندرية عبر العصور: مجموعة محمد عوض ، عالم شادي عبد السلام ،الخط العربي: مجموعة محمد إبراهيم ،الآلات الفلكية والعلمية عند العرب في القرون الوسطى (فرسان السماء)،تاريخ الطباعة: مطبعة بولاق ،متحف الفنان محمد شاكر ، كتاب الفنان ،محيي الدين حسين: مشوار إبداعي ، مجموعة رعاية النمر وعبد الغني أبو العينين (الفن الشعبي العربى) ، سيف وأدهم وانلي: الحركة والفن ، مختارات من أعمال آدم حنين ، مختارات من أعمال أحمد عبد الوهاب ، مختارات من أعمال حسن سليمان ، فاروق شحاتة: تجربة ممتدة،مختارات من فن الكاريكاتير ،محمد حسنين هيكل.. رحلة حياة،ناجي شاكر... شغف التجربة والاكتشاف ،و4 قاعات للمعارض الفنية المؤقتة ، مع مركز للمؤتمرات يتسع لآلاف الأشخاص ، بالإضافة الى6 مكتبات متخصصة ابرزها مكتبة الخرائط و مكتبة النشئ و مكتبة المكفوفين .



