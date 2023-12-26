طرق الحصول على تذكرة السفر بالقطارات.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع، طرق للحصول علي تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر وهى :

1- شبابيك حجز وصرف التذاكر بالمحطات .

2- منافذ ( فورى ) وكلاء البيع المنتشرين بكافة محافظات الجمهورية

3- الحجز أون لاين عن طريق موقع الحجز الالكتروني أو أبلكيشن التليفون المحمول .

4- مكاتب ببعض من (النوادي والجامعات والهيئات القضائية والنقابات)

يمكن حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوم، كما يمكن الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card ) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر.