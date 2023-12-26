طرق الحصول على تذكرة السفر بالقطارات.. إنفوجراف

ينشر اليوم السابع، طرق للحصول علي تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر وهى :
1- شبابيك حجز وصرف التذاكر بالمحطات .
2- منافذ ( فورى ) وكلاء البيع المنتشرين بكافة محافظات الجمهورية
3- الحجز أون لاين عن طريق موقع الحجز الالكتروني أو أبلكيشن التليفون المحمول .
4- مكاتب ببعض من (النوادي والجامعات والهيئات القضائية والنقابات)
يمكن حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوم، كما يمكن الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card ) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر.
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