اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 03:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

طرق الحصول على تذكرة السفر بالقطارات.. إنفوجراف

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 02:00 م
طرق الحصول على تذكرة السفر بالقطارات.. إنفوجراف انفوجراف
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر اليوم السابع، طرق للحصول علي تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر وهى :
 
1- شبابيك حجز وصرف التذاكر بالمحطات .
 
2- منافذ ( فورى ) وكلاء البيع المنتشرين بكافة محافظات الجمهورية
 
3- الحجز أون لاين عن طريق موقع الحجز الالكتروني أو أبلكيشن التليفون المحمول .
 
4- مكاتب ببعض من (النوادي والجامعات والهيئات القضائية والنقابات)
يمكن حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوم، كما يمكن الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card ) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر.
 
انفوجراف 1
انفوجراف 1

انفوجراف 2
انفوجراف 2

 







السكة الحديد

حجز تذاكر القطارات

حجز تذاكر القطار

الحجز اون لاين

القطارات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة