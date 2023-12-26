ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالبحيرة

شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالبحيرة حملات تموينية بمركز كوم حمادة، وذلك لمواجهة بيع السلع المدعمة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر، وكذلك كميات من الأسمدة المدعمة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدا لإحالتها إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.