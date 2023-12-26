ضبط 4 أشخاص هاربين من 265 سنة سجن

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط (مبيض محارة - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة)، مطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا أبرزها "استعراض قوة، قتل، سلاح" والمقضى عليه غيابيًا بالحبس (15) سنة والإعدام شنقًا.

وأسفرت الجهود عن ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ) مطلوب التنفيذ عليها بالحبس المؤبد فى قضية "قتل عمد"، وضبط ( ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) محكوم عليها بالحبس (94) سنة فى (45) حُكم (جزئى) بتهم (تبديد، إيصال أمانة)، وكفالات مالية، وضبط ( مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) محكوم عليه بالحبس (114) سنة فى (72) قضية "مستأنف، جزئى، غرامة" بتهم تبديد، وكفالات مالية.

وتمكنت الجهود من ضبط ( مالك محل ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) محكوم عليها بالحبس (42) سنة فى (28) قضية "جزئى – غرامة" بتهم تبديد، وكفالات مالية.