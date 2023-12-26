ضبط 3 أشخاص نصبوا على المواطنين واستولوا على أموالهم فى الدقهلية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط طالب لقيامه بالنصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال 3 أشخاص بالدقهلية بزعم تسهيل سفر أنجالهم للخارج.

تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز )، بقيام (طالب - مقيم بذات العنوان) بالنصب والإحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مالى "عملة أجنبية" بزعم تسفير أنجالهم لإحدى الدول الأجنبية وعدم الوفاء بذلك وعدم رد المبالغ المالية لهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.