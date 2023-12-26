اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 01:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط 3 أشخاص نصبوا على المواطنين واستولوا على أموالهم فى الدقهلية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 11:53 ص
ضبط 3 أشخاص نصبوا على المواطنين واستولوا على أموالهم فى الدقهلية جريمة النصب- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط طالب لقيامه بالنصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال 3 أشخاص بالدقهلية بزعم تسهيل سفر أنجالهم للخارج.

 

تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز )، بقيام (طالب - مقيم بذات العنوان) بالنصب والإحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مالى "عملة أجنبية" بزعم تسفير أنجالهم لإحدى الدول الأجنبية وعدم الوفاء بذلك وعدم رد المبالغ المالية لهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.







النصب

جريمة النصب

القبض على نصاب

اخبار الحوادث

الحوادث اليوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة