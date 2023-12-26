ضبط 279 قضية مخدرات و143 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى- أحمد إسماعيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (279) قضية مخدرات، و (143) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (83738) حكم قضائى متنوع.

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (32) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالها (2 رشاش - 12بندقية آلية- 10 بنادق خرطوش – طبنجة - 17 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (32 متهم لـ 23 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,180 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الشابو ، الأفيون" - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (7متهمين لـ 6 منهم معلومات جنائية)، وضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4,300 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (4 متهمين لإثنين منهم معلومات جنائية).

وتمكنت الجهود من ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 10 كيلو جرام لمخدر البانجو–

8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين- 5 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 5 متهمين( لـ 4 منهم معلومات جنائية).