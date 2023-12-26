اليوم السابع
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ضبط مخدرات بقيمة 5.5 مليون جنيه بالإسماعيلية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 11:56 ص
ضبط مخدرات بقيمة 5.5 مليون جنيه بالإسماعيلية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط كمية من مخدر الهيدرو بحوزة عنصرين إجراميين بالإسماعيلية قبل ترويجها، قدرت قيمتها المالية بأكثر من 5,5 مليون جنيه، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اعتزام (عنصرين إجراميين) تهريب كمية كبيرة لمخدر الهيدرو بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية تمهيدًا لترويجها على عملائهما.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (195 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 195 كيلو جرام - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,850,000 جنيه تقريبًا).

 

 







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