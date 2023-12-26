ضبط عنصر إجرامى بحوزته مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه بمطروح

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة المتنوعة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام- 11 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول"- مبلغ مالى "متحصلات نشاطه") وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,600,000 جنيه تقريباً).