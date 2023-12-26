اليوم السابع
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صندوق التنمية الحضرية: 152 ألف فدان مساحة المناطق غير المخططة في محافظات مصر

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 03:00 م
صندوق التنمية الحضرية: 152 ألف فدان مساحة المناطق غير المخططة في محافظات مصر المهندس خالد صديق
كتب أحمد حسن

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كشف المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن تطوير المناطق غير المخططة»، يعد أحد المشروعات التي يجرى العمل بها خلال هذه الفترة من قبل صندوق التنمية الحضارية «صندوق تطوير المناطق العشوائية سابقًا» تنفيذًا لتوجيها مجلس الوزراء، ويأتي ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية لإعادة رونقها الحضاري.
 
وأضاف  المهندس خالد صديق، ، تبلغ المساحة الإجمالية للمناطق غير المخططة نحو 152 ألف فدان، على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا الي انه جاري تطوير نحو 4595 فدانًا ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة، ويتمّ العمل خلال هذه الفترة على مساحة 10047 فدانًا داخل محافظات الجمهورية. 
 
وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضارية أنَّ إجمالي التكلفة التقديرية لمشروع تطوير المناطق غير المخططة، يبلغ نحو 500 مليار جنيه. 
 
وأشار  إلى أنَّ مشروع تطوير المناطق غير المخططة يضم نحو 227 مدينة على مستوى الجمهورية، موضحًا أنَّ مشروع تطوير المناطق غير المخططة،  يعني تطوير المناطق غير المستغلة، التي تتمثل فى قطع الأراضي المهجورة وغير المعمورة التي لم يتمّ استغلالها بشكل صحيح. 
وجاء مشروع تطوير المناطق غير المخططة عقب انتهاء صندوق التنمية الحضارية من تطوير المناطق العشوائية المنتشرة داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، وتوفير مشروعات الإسكان البديل لخدمة أهالي تلك المناطق، منها: (حي الأسمرات، ومشروعات أهالينا، ومشروع معا لتطوير العشوائيات).  






صندوق التنمية الحضريه

المناطق غير المخططه

تطوير المناطق غير المخططه

العشوائيات

تطوير المناطق العشوائيه




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