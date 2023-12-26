اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 10:26 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 10:21 ص
صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع على صعود.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 24326 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 29409 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 10363 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 5393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 7752 نقطة.






البورصة المصرية

البورصة

اخبار البورصة

بورصة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة