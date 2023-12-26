صحة كفر الشيخ: استقبال عيادات 4 مستشفيات المواطنين مساءً بأجر رمزى

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية الصحة بكفر الشيخ ، عن تشغيل العيادات بعدد من المستشفيات، فترة مسائية مستشفى، لمدة 6 ساعات، من الساعة 2 مساءً إلى الساعة 8 مساءً، وذلك لخدمة المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية.

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، سيتم الكشف على المريض وفحصه بسعر رمزي قدره 25 جنيهًا، كما يتاح أيضًا عمل مقاس النظارة بسعر 25 جنيهًا، ويتم مراجعة مقاس النظارة للمريض لخدمة المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم تشغيل الفترة المسائية بمستشفيات كفر الشيخ العام، والرمد، وسيدي سالم المركزي، والحامول المركزي، كل أيام الأسبوع، ما عدا يوم الجمعة والإجازات، وسيتم الإعلان عن تشغيل بقية مستشفيات المحافظة تباعاً.

وأكد شقوير، أن كل مستشفى جرى تحديد العيادات التي ستستقبل المواطنين، فمستشفى كفر الشيخ العام، 6 عيادات " العلاج الطبيعي، الأسنان، الجلدية، النساء والتوليد، نفسية وعصيبة، أنف وأذن وحنجرة"، أما مستشفى الحامول المركزي، 7 عيادات" الباطنة، الاسنان، الأطفال، النساء والتوليد، الجراحة، العلاج الطبيعي، الغيار"، مستشفى سيدي سالم المركزي، 12 عيادة" الباطنة، الأطفال، الجراحة، أسنان، جلدية، رمد، أشعة تليفزيونية، علاج طبيعي، نساء وتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، مسالك بولية، نفسية وعصبية".

وعلى جانب آخر نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة مراقبي صحة البيئة بالإدارات الصحية ولجان مكافحة التدخين بالمستشفيات، وذلك على مدى شهري نوفمبر وديسمبر.

حضر البرنامج التدريبي 318 متدربًا، تلقوا تدريبًا على أعمال الرقابة على المياه، وأعمال الرقابة على الصرف، وأعمال الرقابة على وحدات معالجة مياه الغسيل الكلوي، والمسائل الصحية، ومكافحة التدخين.

حاضر في البرنامج التدريبي كل من الدكتورة رشا فكري، مدير إدارة صحة البيئة، والدكتورة رقية سلطان مسئول الرقابة على المياه، والأستاذ أحمد جلال عبدالعليم، مراقب صحة البيئة بالمديرية، وعلي قطب مراقب صحة البيئة بالمديرية، ورمسيس موسى، مراقب صحة البيئة بالمديرية، وإسماعيل الرويني، مراقب صحة البيئة بالمديرية.

من جانبه أكد الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن البرنامج التدريبي شمل مجموعة من الموضوعات المهمة، مثل الرقابة على المياه والصرف، والصحة العامة، ومكافحة التدخين، مشيرًا إلى أن هذه الموضوعات أساسية لمراقبي صحة البيئة، كما أنها تساهم في إثراء معلوماتهم ومهاراتهم، وتجعلهم أكثر قدرة على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، وتهدف الدورة التدريبية إلى رفع كفاءة وأداء العمل لمراقبي صحة البيئة، وتأهيلهم للقيام بمهامهم على أكمل وجه، وتحقيق الأهداف الصحية المنشودة.