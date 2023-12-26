صحة المنيا: إجراء 65 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن إجراء 65 ألفا و539 عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 23 ألفا و490 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات، منها 14054 جراحة عيون و1915 مخ وأعصاب و1276 جراحة أورام و4848 قسطرة قلبية و287 أوعية دموية وقسطرة طرفية و347 قلب مفتوح و630 عظام و95 قسطرة بالمخ و38 حالة زراعة قوقعة وذلك منذ بداية شهر يناير حتى نهاية نوفمبر الماضى ليصبح إجمالى العمليات الجراحية التى تم إجراؤها منذ انطلاق المبادرة 65 ألفا و539 عملية جراحية.

وأوضحت الدكتورة ايرينى عادل نجيب مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة أن المبادرة تتم بمشاركة 21 مستشفى داخل المحافظة وهى مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوى التخصصى، مستشفى التأمين الصحى، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز أورام المنيا، مستشفى المنيا الجامعى، مستشفى الكبد والجهاز الهضمى الجامعى بالمنيا، مستشفى القلب والصدر الجامعى، مستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مستشفى مصر المحبة، مستشفى الراعى الصالح بسما لوط، مستشفى دار الهلال التخصصى، مركز النيل الدولى للعيون، مركز حورس للعيون، مستشفى سمالوط التخصصى ومستشفى المنيا الوطنى ومستشفى الصفوة ببنى مزار ومستشفى رمد بنى مزار ومستشفى دير مواس التخصصى.