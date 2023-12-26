"شباب ورياضة" الأقصر تختتم برنامج "فنون تراثية" بمركز شباب طيبة العوامية

الأقصر – أحمد مرعى

شهد صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، ختام فعاليات برنامج "فنون تراثية" بتصميم جدارية فنية بمركز شباب طيبة العوامية، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وهالة عثمان مدير البرامج والأنشطة.

وتم تنفيذ فعاليات برنامج فنون تراثية بمعرفة إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بالإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة العامة للبرامج والأنشطة بوزارة الشباب والرياضة، حيث عرضت إدارة تنمية النشء نتاج ورش عمل البرنامج والمنتجات التي نفذها الطلائع في صورة مجمعة للجدارية والأعمال الجلدية والمنسوجات والخيامية، والتي نفذت بالبرنامج بمركز شباب طيبة العوامية في صورة مبدعة تعلن عن مدي نجاح البرنامج والمستوى الاحترافي في تصميم اللوحات والأعمال الفنية والتي تحقق أهداف البرنامج.

ومن جانبه، أكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أن هذه البرامج تعمل على تنمية المواهب الإبداعية، وتسهم في تشكيل عقل ووجدان النشء فى هذه السن، لتأصيل الهوية المصرية، وإحياء الحرف التراثية، من خلال أفكار مبتكرة يُقدمها الصغار، لافتاً إلى أن الورش الفنية مناخ مناسب، لتعريف الجيل الحالي والأجيال القادمة بفنون مصر التراثية الأصيلة، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، ومروة محمد أحمد مدير إدارة تنمية النشء وفريق عمل الإدارة، وعمر حرزالله مدير إدارة شباب الأقصر.

وأضاف مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه نفذ الشباب داخل مركز شباب طيبة العوامية التابع لإدارة شباب الأقصر، جدارية عن الألعاب التراثية ضمن برنامج فنون تراثية، مؤكداً على استمرار الفعاليات الداعمة لمواهب شباب الأقصر حول مراكز الشباب المختلفة.



فعاليات ختام برنامج فنون تراثية بالأقصر



فعاليات برنامج فنون تراثية بتصميم جدراية فنية بمركز شباب طيبة العوامية



ختام برنامج فنون تراثية بتصميم جدراية فنية بمركز شباب طيبة العوامية